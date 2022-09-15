Англія

Команда Тен Гага відправила у ворота суперника два м'ячі.

Манчестер Юнайтед у рамках поєдинку іншого туру групового етапу Ліги Європи грав на виїзді проти молдавського Шерифа.

"Червоні дияволи" змогли відкрити рахунок вже на 17 хвилині зустрічі завдяки чудовим діям Санчо та Еріксена.

Під завісу першого тайму Манчестер Юнайтед зусиллями Далота заробив пенальті, який реалізував Кріштіану Роналду. Більше рахунок у грі не змінювався.

Шериф — Манчестер Юнайтед 0:2

Голи: Санчо, 17, Роналду, 39

Шериф: Коваль — Зоурі, Раделіч, Кікі, Кпозо — Бадоло, Кіабу, Діоп, Атьємвен (Мудасіру, 81) — Уаттара (Пернамбуко, 73), Рашид (Феліпе Візеу, 73).