Англія

Сторонам лишилося обговорити ключові деталі проекту італійського фахівця.

Колишній головний тренер донецького Шахтаря Роберто Де Дзербі близький до того, щоб очолити Брайтон, який виступає в англійській Прем'єр-лізі та перебуває в процесі пошуку нового керманича після відходу Грема Поттера в Челсі.

Як повідомляє журналіст Фабриціо Романо, керівництво "чайок" та італійський фахівець перебувають на фінальній стадії переговорів та обговорюють ключові деталі перед можливим підписанням контракту.

Стверджується, що якісний футбол, довіра до молодих гравців та хороші результати – головні причини, чому Брайтон розглядає Де Дзербі як пріоритетний кандидат на посаду головного тренера.

Нагадаємо, італійський спеціаліст очолив "гірників" літом 2021-го і з того часу провів біля керма команди 30 матчів, вигравши Суперкубок та отримав лідерство в УПЛ. У середині літа він розірвав контракт з українським клубом після російської агресії на території України.