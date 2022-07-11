Украина

Донецький клуб оголосив про припинення співпраці з італійцем.

Донецький Шахтар на своєму офіційному сайті оголосив про припинення співпраці з Роберто Де Дзербі.

Нагадаємо, італійський спеціаліст очолив "гірників" влітку 2021-го і з того часу провів біля керма команди 30 матчів, виграв Суперкубок та здобув лідерство в УПЛ. Після початку повномашстабної російської агресії він виявив солідарність із українським народом і взяв участь у благодійному турне за мир.

"Помаранчево-чорні" повідомляють, що разом із головним тренером Шахтар залишили його помічники та співвітчизники - Давіде Поссанціні, Вінченцо Тереза, Маркаттільйо Маркаттільї, Агостіно Тібауді, Мікеле Каваллі, Джорджіо Б’янкі, Паоло Б’янко.

Шахтар подякував усьому тренерському штабу та побажав успіхів у подальшій кар'єрі.