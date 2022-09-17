Англія

Представляємо до вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Англії.

У рамках восьмого туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Сіті вирушив у гості до Вулвергемптона, де здобув впевнену перемогу з рахунком 3:0.

Підопічні Хосепа Гвардіоли, які грали у більшості з 33-ї хвилини через віддалення Коллінза, відправили у ворота суперника три м'ячі.

Їх авторами стали Джек Гріліш, Ерлінг Голанд та Філ Фоден.

Огляд матчу:

Вулвергемптон — Манчестер Сіті 0:3

Голи: Гріліш, 1, Голанд, 16, Фоден, 69



Вулвергемптон: Са — Хонні, Коллінз, Кілман, Аїт-Нурі (Семеду, 81) — Нунеш, Невеш, Моутіньо — Нету (Кемпбелл, 86), Гедеш (Траоре, 70), Поденсе (Хван, 70).



Манчестер Сіті: Едерсон — Стоунз, Аканджі, Діаш, Канселу — де Брюйне (Альварес, 72), Родрі (Гомес, 81), Гріліш (Палмер, 77) — Сілва (Марез, 73), Голанд, Фоден (Гюндоган, 71).



Попередження: Нунеш, Невеш — Родрі.

Вилучення: Коллінз, 33 (Вулвергемптон)