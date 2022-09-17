Представляємо до вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Англії.
Вулвергемптон - Манчестер Сіті, getty images
17 вересня 2022, 18:15
У рамках восьмого туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Сіті вирушив у гості до Вулвергемптона, де здобув впевнену перемогу з рахунком 3:0.
Підопічні Хосепа Гвардіоли, які грали у більшості з 33-ї хвилини через віддалення Коллінза, відправили у ворота суперника три м'ячі.
Їх авторами стали Джек Гріліш, Ерлінг Голанд та Філ Фоден.
Огляд матчу:
Вулвергемптон — Манчестер Сіті 0:3
Голи: Гріліш, 1, Голанд, 16, Фоден, 69
Вулвергемптон: Са — Хонні, Коллінз, Кілман, Аїт-Нурі (Семеду, 81) — Нунеш, Невеш, Моутіньо — Нету (Кемпбелл, 86), Гедеш (Траоре, 70), Поденсе (Хван, 70).
Манчестер Сіті: Едерсон — Стоунз, Аканджі, Діаш, Канселу — де Брюйне (Альварес, 72), Родрі (Гомес, 81), Гріліш (Палмер, 77) — Сілва (Марез, 73), Голанд, Фоден (Гюндоган, 71).
Попередження: Нунеш, Невеш — Родрі.
Вилучення: Коллінз, 33 (Вулвергемптон)