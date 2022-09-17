Англія

Фахівець розповів, чому новачок не потрапив у заявку.

Головний тренер Вулвергемптона Бруну Лаже розповів, чому не включив нового форварда Дієго Косту у заявку на матч проти Манчесер Сіті.

"Дієго коста ще не готовий. Думаю, цьому форварду ще знадобиться певний час. Йому треба більше часу, щоб мати можливість знову грати на рівні АПЛ та адаптуватися під цю лігу".

Також Лаже прокоментував розгромну поразку від Манчестер Сіті із рахунком 0:3.

"Аналізуючи, можна сказати, що перший гол ми пропустили через помилку в контролі м’яча. Після цього ми налагодили контроль, намагалися створювати моменти. Мало що вдавалося. Це призвело до третього пропущеного.

Ми грали вдесятьох проти такої команди вже з 30 хвилини. Намагалися зробити все можливе. Ми поговорили в перерві із хлопцями. Хотіли грати через контроль м’ячі у другому таймі. І перші 20 хвилин ми провели добре. Але так сталось, що Сіті забив третій гол і матч на цьому можна було закінчувати", — сказав Лаже.

Відео голів та огляд матчу Вулвергемптон — Манчестер Сіті доступні вже на Football.ua.