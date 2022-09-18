Французом англійський клуб вже цікавився.
Антуан Грізманн, Getty Images
18 вересня 2022, 18:26
Нападник Барселони Антуан Грізманн, який зараз виступає за Атлетіко на правах оренди, може опинитись в Англії.
Атлетіко не бажає викупати Грізманна за 40 мільйонів євро, тому в них з Барселоною стався конфлікт.
Французький нападник виходить на поле лише після 60 хвилини, тому що у договору оренди прописаний викуп за певний ігровий час.
Манчестер Юнайтед може зробити спробу підписати француза. Вони хотіли це зробити в літнє трансферне вікно, але трансфер так і не відбувся.
Раніше повідомлялось, що Барселона відмовилась продавати Грізманна Атлетіко.