Англія

Французом англійський клуб вже цікавився.

Нападник Барселони Антуан Грізманн, який зараз виступає за Атлетіко на правах оренди, може опинитись в Англії.

Атлетіко не бажає викупати Грізманна за 40 мільйонів євро, тому в них з Барселоною стався конфлікт.

Французький нападник виходить на поле лише після 60 хвилини, тому що у договору оренди прописаний викуп за певний ігровий час.

Манчестер Юнайтед може зробити спробу підписати француза. Вони хотіли це зробити в літнє трансферне вікно, але трансфер так і не відбувся.

Раніше повідомлялось, що Барселона відмовилась продавати Грізманна Атлетіко.