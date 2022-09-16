Каталонців не влаштувала сума компенсації.
Антуан Грізманн, getty images
16 вересня 2022, 22:21
Атлетіко минулого літнього трансферного вікна намагався підписати форварда Антуана Грізманна на постійній основі.
Як повідомляє видання Cadena Ser, "матрацники" пропонували за французького футболіста близько 20 мільйонів євро.
Проте "синьо-гранатові" відповіли відмовою. Мадридський клуб буде зобов'язаний викупити Грізманна за 40 мільйонів євро, якщо гравець проведе на полі як мінімум 45 хвилин у 50% матчів за два сезони.
Джерело стверджує, що Атлетіко навмисне випускає Антуана на заміну після 60 хвилин, щоб не виконувати умови договору.
Нагадаємо, що раніше Хорхе Сампаолі просив у керівництва Марселя підписати Гризманна