Іспанія

Каталонців не влаштувала сума компенсації.

Атлетіко минулого літнього трансферного вікна намагався підписати форварда Антуана Грізманна на постійній основі.

Як повідомляє видання Cadena Ser, "матрацники" пропонували за французького футболіста близько 20 мільйонів євро.

Проте "синьо-гранатові" відповіли відмовою. Мадридський клуб буде зобов'язаний викупити Грізманна за 40 мільйонів євро, якщо гравець проведе на полі як мінімум 45 хвилин у 50% матчів за два сезони.

Джерело стверджує, що Атлетіко навмисне випускає Антуана на заміну після 60 хвилин, щоб не виконувати умови договору.

Нагадаємо, що раніше Хорхе Сампаолі просив у керівництва Марселя підписати Гризманна