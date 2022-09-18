Англія

Колишній головний тренер Шахтаря продовжить кар'єру в АПЛ.

Брайтон офіційно оголосив про призначення нового головного тренера першої команди після того, як Грем Поттер пішов у лондонський Челсі.

Новим керманічним "чайком" став італійський фахівець Роберто Де Дзербі, останнім місцем роботи якого був донецький Шахтар.

Деталі угоди між Де Дзербі та Брайтоном наразі невідомі.



Зазначимо, що після семи турів "чайки" йдуть на четвертому місці у турнірній таблиці АПЛ, маючи при цьому один матч у запасі.