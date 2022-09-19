Англія

Бразильський півзахисник може перебратися до АПЛ.

Півзахисник Фламенго Жоао Гомес прокоментував інтерес Ліверпуля. "Ліверпуль — команда, за яку я б грав. У мене велике бажання грати. Грати в Лізі чемпіонів — моя найбільша футбольна мрія", — наводить слова Жоао Фабріціо Романо.

У сезоні-2021/22 опорний півзахисник відіграв 50 поєдинків, у яких відзначився двома голами та двома асистами.