Бразильський півзахисник може перебратися до АПЛ.
Жоао Гомес, getty images
19 вересня 2022, 20:59
Півзахисник Фламенго Жоао Гомес прокоментував інтерес Ліверпуля.
"Ліверпуль — команда, за яку я б грав. У мене велике бажання грати. Грати в Лізі чемпіонів — моя найбільша футбольна мрія", — наводить слова Жоао Фабріціо Романо.
У сезоні-2021/22 опорний півзахисник відіграв 50 поєдинків, у яких відзначився двома голами та двома асистами.
Нагадаємо, що Ліверпуль спробує підписати
півзахисника мадридського Реалу Вальверде у наступному році.