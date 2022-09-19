Англія

Мерсисайдський клуб поклав око на зіркового півзахисника Реала.

Під час літнього трансферного вікна Ліверпуль намагався підписати півзахисника Реала Федеріко Вальверде, але отримав відмову.

Як повідомляє Football365, у 2023 році мерсисайдці знову спробують підписати уругвайця. За інформацією джерела, головний тренер "червоних" Юрген Клопп дуже хоче бачити 24-річного гравця в своїй команді. Нагадаємо, що провальні перемовини з Реалом щодо Вальверде змусили Ліверпуль орендувати Артура Мело.

В цьому сезоні Феде Вальверде провів 9 матчів, забив 4 голи та віддав 2 результативні передачі у всіх турнірах. Раніше ми писали, що Вальверде визнано найкращим спортсменом сезону в Уругваї.