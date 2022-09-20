Англія

Фахівець розмовляв із коучем Манчестер Сіті.

Напередодні англійський Брайтон оголосив про призначення на посаду головного тренера колишнього наставника Шахтаря Роберто Де Дзербі.

Італійський тренер заявив, що перед тим, як прийняти пропозицію від "чайок", говорив із Пепом Гвардіолою.

"Я розмовляв з Пепом Гвардіолою в неділю. Гвардіола сказав, що радий бачити мене в АПЛ.

Він сказав, що якщо мені колись щось знадобиться, він поруч – окрім тих випадків, коли ми граємо із Манчестер Сіті", — розповів Де Дзербі.

Раніше повідомлялось, що колишній асистент Шевченка увійде до тренерського штабу Де Дзербі у Брайтоні.