Англія

Андреа Мальдера допомагатиме італійцю в АПЛ.

Колишній асистент Андрія Шевченка Андреа Мальдера увійшов до тренерського штабу Роберто Де Дзербі у Брайтоні. Про це повідомив сам спеціаліст у своєму профілі у Instagram.

Офіційного підтвердження від клубу англійської Прем'єр-ліги поки не було, оскільки "чайки" не оголошували помічників італійського фахівця.

Нагадаємо, раніше Де Дзербі був головним тренером Шахтаря, але через війну проти РФ був змушений покинути "гірників". Через півроку він повернувся до роботи, щоб замінити Грема Поттера, який очолив Челсі.

Мальдера працював із Шевченком у тренерському штабі збірної України, після чого українець ненадовго очолив Дженоа, а Мальдера залишався без роботи.