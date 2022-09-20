Англія

Португалець може перебратися до АПЛ.

Манчестер Юнайтед не залишає спроб посилити склад і готовий діяти вже у зимове трансферне вікно.

Як повідомляє журналіст Екрем Конур, "червоні дияволи" стежать за нападаючим Бенфіки Гонсалу Рамушем.

У поточному сезоні 21-річний футболіст відіграв 12 поєдинків, у яких відзначився вісьмома голами та п'ятьма результативними передачами.

Нагадаємо, що Тен Гаг хоче, щоб Манчестер Юнайтед посилився взимку, проте клуб може не виконати його побажання через фінансові обмеження.