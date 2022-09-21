Англія

"Каноніри" хочуть продовжити угоду з французьким центрбеком до літа 2027 року.

Центральний захисник Вільям Саліба найближчим часом може пов'язати своє майбутнє з лондонським Арсеналом. Про це повідомляє журналіст Руді Гальєтті.

За інформацією джерела, "каноніри" близькі до того, щоб укласти з 21-річним французом нову угоду до літа 2027 року.

Стверджується, що нинішній головний тренер Арсеналу Мікель Артета розглядає Саліба як ключового гравця команди у майбутньому.

Нагадаємо, раніше сам Саліба заявив, що щасливий у лондонському Арсеналі. У поточній кампанії француз провів сім поєдинків, у яких забив два голи та віддав одну результативну передачу.