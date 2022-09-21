"Каноніри" хочуть продовжити угоду з французьким центрбеком до літа 2027 року.
Вільям Саліба, getty images
21 вересня 2022, 19:30
Центральний захисник Вільям Саліба найближчим часом може пов'язати своє майбутнє з лондонським Арсеналом. Про це повідомляє журналіст Руді Гальєтті.
За інформацією джерела, "каноніри" близькі до того, щоб укласти з 21-річним французом нову угоду до літа 2027 року.
Стверджується, що нинішній головний тренер Арсеналу Мікель Артета розглядає Саліба як ключового гравця команди у майбутньому.
Нагадаємо, раніше сам Саліба заявив, що щасливий у лондонському Арсеналі. У поточній кампанії француз провів сім поєдинків, у яких забив два голи та віддав одну результативну передачу.