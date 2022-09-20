Французький захисник поділився своїми думками щодо кар'єри.
Вільям Саліба, Getty Images
20 вересня 2022, 14:43
Захисник Арсеналу Вільям Саліба висловився про свої виступи за "канонірів" на старті нового сезону.
"Я тут як удома. Мені подобається Лондон, мені подобається клуб, мені все подобається. Я почуваюся тут як удома", — наводить слова Саліба журналіст Фабриціо Романо у своєму твіттері з посиланням на Sky Sports.
Нагадаємо, 21-річний француз перебрався до Арсеналу у 2019 році, але стати гравцем основного складу йому вдалося лише напередодні нинішнього сезону.
У поточній кампанії Саліба провів сім поєдинків, у яких забив два голи та віддав одну результативну передачу.
До цього Арсенал відправляв футболіста в оренди – за три роки він встиг пограти за Сент-Етьєн, Ніццу та Марсель.