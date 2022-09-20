Англія

Французький захисник поділився своїми думками щодо кар'єри.

Захисник Арсеналу Вільям Саліба висловився про свої виступи за "канонірів" на старті нового сезону.

"Я тут як удома. Мені подобається Лондон, мені подобається клуб, мені все подобається. Я почуваюся тут як удома", — наводить слова Саліба журналіст Фабриціо Романо у своєму твіттері з посиланням на Sky Sports.

Нагадаємо, 21-річний француз перебрався до Арсеналу у 2019 році, але стати гравцем основного складу йому вдалося лише напередодні нинішнього сезону.

У поточній кампанії Саліба провів сім поєдинків, у яких забив два голи та віддав одну результативну передачу.

До цього Арсенал відправляв футболіста в оренди – за три роки він встиг пограти за Сент-Етьєн, Ніццу та Марсель.