Англія

Екс-захисник Манчестер Юнайтед похвалив наставника "червоних дияволів".

Патріс Евра висловився щодо Еріка тен Гага. Француз приємно здивований, що нідерландському фахівцю вистачило сміливості посадити на лаву Кріштіану Роналду та Гаррі Магуайра.

"Він посадив на лаву Гаррі Магуайра, він посадив Кріштіану Роналду на лаву запасних, він дав можливість лівому захиснику Маласії, і це була гучна заява.

Завдяки заміні кількох гравців все змінилося, і не тому, що вони грали так уже погано, але навколо цих гравців було багато негативу, і іноді цього негативу потрібно позбавлятися.

У нього вистачило сміливості зробити це", – сказав колишній захисник Манчестер Юнайтед в інтерв'ю Mirror.

Раніше стали відомі претенденти на звання найкращого тренера місяця в АПЛ.