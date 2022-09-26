Англія

Левантійці можуть втратити дорогоцінний Актив.

Ліверпуль і Арсенал розглядають перехід зірки Вільярреала Алекса Баєни у 2023 році.

21-річний гравець видає дуже солідний рівень у першій команді після того, як у серпні його підвищили з резерву разом із Ніколасом Джексоном .

Провівши минулий сезон в оренді в Жироні, Баена повернувся до клубу, прагнучи довести здібності Унаї Емері, і на його рахунку вже три голи в Ла Лізі в шести матчах.

Англійські сторони спостерігали за Баеною під час його підйому в молодіжній системі Вільяреала, а Ліверпуль і Арсенал сильно зацікавлені в ньому прямо зараз.

Поточна клаузула у контракті талановитого гравця становить 25 мільйонів євро, і клуб планує збільшити цю суму в рамках ширших переговорів про продовження контракту.

Інші сторони Прем'єр-ліги також можуть кинути виклик цій парі у битві за Баену, а спокусливою пропозицією для вінгера стане участь потенційного нового роботодавця у Лізі чемпіонів.