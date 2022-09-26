Англія

37-річний футболіст досі розглядає такий варіант.

Кріштіану Роналду не відкликав запит на трансфер із Манчестер Юнайтед, повідомляє Manchester Evening News.

Взимку нападник може спробувати знову форсувати трансфер із МЮ – запит на трансфер він не відкликав.

Як зазначається, тренер Ерік тен Гаг хоче, щоб "червоні дияволи" придбали нападаючого на довгострокову перспективу, який гарантовано забивав би мінімум по 15 голів за сезон.

Цього сезону Роналду провів 6 матчів в АПЛ і не відзначився результативними діями.