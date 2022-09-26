Англія

Відомий спеціаліст знову попрацює у Англії.

Вотфорд затвердив Славена Біліча новим головним тренером, підписавши із ним 18-місячний контракт за умови отримання відповідного дозволу на роботу.



Він замінив Роба Едвардса, який разом із помічником Річі Кайлом покинув Вікерейдж Роуд.

"Ми відчували, що у Роба достатньо часу, щоб показати нам ідентичність своєї команди, однак виступи не відображають наших надій і амбіцій.

Тепер ми повинні рухатися вперед, і в особі Славена Біліча ми заручилися послугами досвідченого тренера, який нещодавно працював у Прем’єр-лізі".

Останнє місце роботи Біліча у Англії — Вест Бромвіч.

54-річний фахівецть також очолював Вест Гем.