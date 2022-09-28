Англія

"Шпори" мають намір підписати шведа на постійній основі.

Атакуючий півзахисник Ювентуса Деян Кулушевскі, починаючи з зими минулого року, виступає на правах оренди за Тоттенгем.

Як повідомляє журналіст Фабриціо Романо, немає жодних сумнівів у тому, що "шпори" хочуть оформити трансфер 22-річного шведа на постійній основі. Такий варіант подій, за інформацією джерела, можливий у кількох випадках.

Так, якщо Кулушевскі зіграє за Тоттенгем 20 ігор (мінімум 45 хвилин у кожному матчі), а також якщо лондонський клуб кваліфікується до Ліги чемпіонів, то зможе викупити шведського футболіста за 35 мільйонів євро.

У будь-якому іншому випадку Тоттенгем має пункт викупу Кулушевскі на постійній основі за іншу фіксовану суму, розмір якої не уточнюється.

У поточному сезоні швед провів за "шпор" 9 матчів, у яких забив один гол і віддав три асисти.