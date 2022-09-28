Англія

Фахівець розраховував на півзахисника.

Колишній головний тренер лондонського Челсі Андре Віллаш-Боаш розповів про зірваний трансфер Луки Модрича тоді ще з Тоттенгема.

"Безумовно, ми пропустили угоду щодо Модрича на старті сезону-2011/12. Якщо підписати Модрича не виходило, ми мали придбати Жоау Моутіньо .

Це тоді обіцяв президент клубу. В результаті Жоау потрапив в АПЛ ще через кілька років, хоча я намагався підписати його і в Челсі, і в Тоттенхем. Відмова клубів від нього – не провина тренера.

Я думав, що трансфер Модрича – справа вирішена, проте він через рік опинився в Реалі. А з трансфером Моутіньо з Порту з'явилися проблеми, оскільки зірвався перехід в Челсі захисника Альваро Перейри.

Абрамович лютував – ні Модрича, ні Моутіньо. Прийти також повинен був Радамель Фалькао , але тоді ми мали Дрогба, який ніяк не міг визначитися, хоче він чи не хоче піти в січні", — сказав Віллаш-Боаш.

Віллаш-Боаш очолював Челсі меньше року — з літа 2011 до березня 2012 року.