Англія

Шотландський фахівець перебуває під тиском у стані "молотобійців".

Майбутнє Девіда Моєса на посаді головного тренера Вест Гем Юнайтед перебуває під питанням після невдалого старту цього сезону. Про це повідомляє The Telegraph.

Моєс виконав видатну роботу після того, як повернувся до табору "молотобійців" вдруге у якості керманича першої команди, вивівши клуб у єврокубки два сезони поспіль.

Але ця кампанія почалася невдало: Вест Гем набрав лише чотири очки та одну перемогу в перших семи іграх, через що клуб наразі перебуває у зоні вильоту турнірної таблиці Прем’єр-ліги.

На даному етапі в керівництві лондонського клубу немає паніки, але в той же час існує надія на стрімке покращення результатів вже у найближчих матчах, особливо на тлі багатомільйонних літніх трансферів (один із таких став рекордним для Вест Гема – Лукас Пакета за 51 млн фунтів).

Якщо покращення результатів не буде, то керівництво Вест Гема може розглянути варіант зі звільненням Моєса та пошуком нового головного тренера.