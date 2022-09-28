Англія

Жінка не згодна з людьми, які ображають гравця.

Після останніх невпевнених матчів у складі МЮ а особливо у збірній Португалії, фанати з цієї країни почали гейтити капітана команди Кріштіану Роналду.

Сестра зіркового футболіста у своєму Instagram встала на його захист та звернулась до вболівальників.

"У Кріштіану є сім'я і ті, хто його любить. Вони завжди будуть поруч, незважаючи ні на що. Але теперішні часи мене зовсім не дивують. Португальці плюють на тарілку, з якої їдять, так було завжди. З тобою завжди, мій королю. Заспокойся.

Треба подати руку тим, хто завжди простягав свою Португалії. Але ви, португальці, хворі, дріб'язкові, бездушні, дурні та невдячні, назавжди невдячні. Цей хлопець, що сидить, він на колінах... Нема кому руку подати. Це жорстоко. Того, хто сидить, звуть Кріштіану Роналду, і він просто найкращий гравець у світі".

Раніше повідомлялось, що агент пропонував Мілану та Наполі Роналду, однак ті не хотіли розлучатись із власними гравцями.