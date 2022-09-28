Італія

Форвард Манчестер Юнайтед дійсно міг повернутись до Серії A.

Період літнього трансферного вікна зразка 2022 року став часом суворих випробувань для стосунків португальського нападника Кріштіану Роналду та його поточного клубу — англійського Манчестер Юнайтед.

Досвідчений виконавець був достатньо близьким до того, аби залишити розташування "червоних дияволів" на користь виступів деінде, у той час як його агент Жорже Мендеш відчайдушно намагався знайти для свого клієнта нове місце роботи.

Зокрема, представник футболіста пропонував його послуги італійському Мілану, про що повідомив відомий італійський журналіст Джанлука ді Марціо.

Тоді йшлось про те, що "россонері" мають продати свого провідного нападника Рафаеля Леау до французького Парі Сен-Жермен або лондонського Челсі, аби вивільнити кошти на придбання та утримання Крішітану.

У підсумку, цього трансферу, як і продажу Віктора Осімгена з Наполі, який також претендував на підписання Роналду, так і не сталось через небажання клубів розставатись із власними виконавцями.

До того ж, Наполі запросив одразу 120 млн євро за нігерійського футболіста в Манчестер Юнайтед, тоді як Мендеш міг гарантувати лише пропозицію в 100 млн євро збоку англійського клубу.