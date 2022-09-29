Англія

На півзахисника претендують вже три великі європейські клуби.

Англійський центральний півзахисник дортмундської Боруссії Джуд Беллінгем завдяки власному стрімкому розвитку здобуває все більшу вагу на трансферному ринку, і в підсумку може стати наступним футболістом, за якого бажаючим доведеться заплатити більше 100 млн євро.

Позаяк, "джмелі" оцінили свого 19-річного виконавця в 150 млн євро, і саме з цією сумою звертаються у відповідь до всіх клубів, які роблять запити щодо гравця збірної Англії.

І таких колективів уже назбиралось чимало.

Зокрема, мадридський Реал уже давно висловив бажання придбати собі Беллінгема, тоді як англійський Ліверпуль лише нещодавно осягнув подібну необхідність для себе.

Як повідомляє британська преса, лондонський Челсі також вирішив не відставати від своїх колег за АПЛ, і долучився до цих божевільних трансферних перегонів, на розв’язку яких варто очікувати не раніше наступного літа.

Тим часом Беллінгем за 10 матчів поточного сезону став автором трьох забитих м’ячів.