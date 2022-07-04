Испания

Конкуренція відносно гравця в мадридського клубу буде шаленою.

19-річного англійського півзахисника дортмундської Боруссії Джуда Беллінгема вже зараз вважають найбільш талановитим виконавцем свого покоління, тому його поточна трансфера вартість є захмарною.

"Джмелі" вже встигли заявити на широкий загал, що потенційному покупцю доведеться заплатити їм, як мінімум, 120 млн євро за футболіста, чий контракт завершується тільки через три роки.

Таким чином, усе вказує на те, що німецький колектив не хоче втрачати власного виконавця, проте це жодним чином не впливає на настрої охочих отримати його до власного складу клубів.

Як повідомляє британська преса, до їхнього переліку належить мадридський Реал, який останнім часом витрачає багато коштів на придбання талановитих виконавців середньої ланки накшталт Едуардо Камавінги та Орельєна Чуамені.

Окрім "галактікос" наступне літнє трансферне вікно планують зробити дуже гарячим лондонський Челсі, Ліверпуль та Манчестер Юнайтед.

Беллінгем тим часом у цьому сезоні забив шість голів та віддав 14 гольових передач у 43 матчах.