Англійський клуб не може повноцінно розраховувати на гравця під час укладання планів на майбутнє.
Бернарду Сілва, Getty Images
29 вересня 2022, 13:13
Під час цьогорічної літньої трансферної кампанії англійський Манчестер Сіті був вимушений зіштовхнутись із інтересом збоку каталонської Барселони щодо півзахисника Бернарду Сілви.
"Блаугранас" довго вигадували різні варіанти можливого трансферу португальського виконавця, і зрештою чемпіонам Англії набридло чекати конкретної пропозиції, після чого вони знищили будь-які перспективи досягти домовленості в минулій кампанії вимогою в 100 млн євро відступних за свого футболіста.
Інтерес Барси на той момент це суттєво зменшило, проте вона все одно залишилась зацікавленою в отриманні 28-річного футболіста.
Сіті також є свідомим відносно того, що процес перемовин між іспанським клубом та представниками їхнього гравця все ще триває.
Саме тому, за повідомленням преси з Піренейського півострова, клуб із Манчестера хоче найближчим часом провести перемовини з гравцем задля узгодження його перспектив у клубі.
Головний тренер "містян" Хосеп Гвардіола хоче зберегти Бернарду, проте не буде ставати на заваді, якщо власне футболіст буде притримуватись іншої думки.
У цьому сезоні на рахунку Сілви 10 матчів, два голи та три гольові передачі.