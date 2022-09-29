Англія

Англійський клуб не може повноцінно розраховувати на гравця під час укладання планів на майбутнє.

Під час цьогорічної літньої трансферної кампанії англійський Манчестер Сіті був вимушений зіштовхнутись із інтересом збоку каталонської Барселони щодо півзахисника Бернарду Сілви.

"Блаугранас" довго вигадували різні варіанти можливого трансферу португальського виконавця, і зрештою чемпіонам Англії набридло чекати конкретної пропозиції, після чого вони знищили будь-які перспективи досягти домовленості в минулій кампанії вимогою в 100 млн євро відступних за свого футболіста.

Інтерес Барси на той момент це суттєво зменшило, проте вона все одно залишилась зацікавленою в отриманні 28-річного футболіста.

Сіті також є свідомим відносно того, що процес перемовин між іспанським клубом та представниками їхнього гравця все ще триває.

Саме тому, за повідомленням преси з Піренейського півострова, клуб із Манчестера хоче найближчим часом провести перемовини з гравцем задля узгодження його перспектив у клубі.

Головний тренер "містян" Хосеп Гвардіола хоче зберегти Бернарду, проте не буде ставати на заваді, якщо власне футболіст буде притримуватись іншої думки.

У цьому сезоні на рахунку Сілви 10 матчів, два голи та три гольові передачі.