Англія

Нідерландський нападник вже виступав за "червоних дияволів" раніше.

Манчестер Юнайтед хоче посилити атаку у січні, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

За його інформацією, "червоні дияволи" можуть розглянути можливість запрошення форварда Барселони Мемфіса Депая, який вже виступав за клуб із 2015 по 2017 рік.

Наразі футболіст сконцентрований на Барселоні. Його контракт із клубом діє до літа, тому взимку каталонський клуб може відпустити його, якщо отримає пропозицію.

У поточному сезоні Депай провів на полі 2 матчі за Барселону у Ла Лізі та забив один 1 гол.