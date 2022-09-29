Англія

"Сороки" хочуть посилити середню лінію поля.

Ньюкасл активно поводиться на трансферному ринку після набуття нового власника.

Як повідомляє видання 90min, "сороки" хочуть оформити перехід двох лідерів Лестера — Юрі Тілеманса та Джеймса Меддісона.

Зазначимо, що контракт бельгійського півзахисника з клубом добігає кінця вже цього літа. Угода з Меддісоном розрахована до літа 2024 року.

Напомним, что Ньюкасл погодив трансфер талановитого форварда збірної Австралії.