"Сороки" хочуть посилити середню лінію поля.
Юрі Тілеманс, getty images
29 вересня 2022, 18:30
Ньюкасл активно поводиться на трансферному ринку після набуття нового власника.
Як повідомляє видання 90min, "сороки" хочуть оформити перехід двох лідерів Лестера — Юрі Тілеманса та Джеймса Меддісона.
Зазначимо, що контракт бельгійського півзахисника з клубом добігає кінця вже цього літа. Угода з Меддісоном розрахована до літа 2024 року.
Напомним, что Ньюкасл погодив трансфер талановитого форварда збірної Австралії.