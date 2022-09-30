Англія

Очолює рейтинг захисник Баварії Альфонсо Девіс.

Український універсал лондонського Арсеналу Олександр Зінченко потрапив до топ-10 найдорожчих лівих захисників світу за версією авторитетного порталу Transfermarkt.

У цьому рейтингу 25-річний українець посідає 10 місце, а його вартість оцінюється у 32 мільйони євро.

Очолює рейтинг захисник Баварії Альфонсо Девіс — 70 млн євро, а разом з ним у трійці найкращих — футболіст Ліверпуля Ендрю Робертсон — 65 млн євро та гравець Мілана Тео Ернандес — 55 млн євро.

Також зазначимо, що в цьому рейтингу є ще один лівий захисник Арсеналу Кіран Тірні — дев'яте місце (32 млн євро).

Раніше повідомлялося, що Валенсія — наймолодша команда серед топ-5 ліг Європи, Бохум — найстарша.