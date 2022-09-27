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У трійку наймолодших команд, крім Валенсії, потрапили Штутгарт та Саутгемптон.

Міжнародний центр спортивних досліджень CIES опублікував демографію команд топ-5 ліг Європи.

Наймолодшою ​​командою є іспанська Валенсія, середній вік складу якої зупинився на позначці 23,99 років. У трійку найкращих потрапили німецький Штутгарт – 24,22 та англійський Саутгемптон – 24,4.

Наймолодшою ​​командою в Серії А є Лечче – 24,56, а у Франції – Реймс – 24,82.

Рейтинг найстаріших команд очолив німецький Бохум — 29,85 років. Разом з ним у трійці – іспанська Севілья – 29,2 та італійський Інтер – 29,13.

Найстаршою командою АПЛ є Вест Гем – 28,31, а французької Ліги 1 – Аяччо – 28,95.

Також зазначимо, що найбільше, гравців до 21 року, використовує у своєму складі іспанська Барселона – 29,5% ігрового часу. За нею йдуть Альмерія з Ла Ліги – 28,2% та французький Монпельє – 27,7%.

Раніше повідомлялося, що луганська Зоря є наймолодшою командою УПЛ.