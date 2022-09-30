Англія

Football.ua разом із компанією GG.bet представляють до вашої уваги анонс наступного туру чемпіонату Англії-2022/23.

Англійський футбол нарешті повертається на наші телеекрани після міжнародної паузи, пов'язаною з поєдинками національних збірних.

І повертається Прем'єр-ліга справді голосно – з цілою низкою принципових протистоянь в ці вихідні, серед яких аж чотири дербі.

Представляємо до вашої уваги найцікавіші майбутні матчі в рамках дев'ятого туру АПЛ-2022/23 у нашому традиційному анонсі.

АРСЕНАЛ — ТОТТЕНГЕМ

СУБОТА, 1 ЖОВТНЯ, 14:30. ЕМІРЕЙТС, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕНТОНІ ТЕЙЛОР. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

На старті цього сезону Арсенал незвично довго перебуває на першому рядку в турнірній таблиці, але навряд чи хтось ризикте сказати, що поточне лідерство "канонірів" якесь незаслужене. У семи проведених матчах підопічні Мікеля Артети не просто перемогли п'ять разів, а й пов'язали ці успішні результати з симпатичною атакуючою грою. Звичайно, Арсенал має проблеми, які особливо вилазять назовні при появі кадрових проблем. Коли всі ключові гравці в обоймі — ця команда виглядає нестримною, але варто умовному Томасу Партею отримати чергове пошкодження — опорна зона лондонців виглядає вже не так переконливо, як би Граніт Джака не намагався встигати і в створенні моментів, і в обороні. Також не можна не відзначити, що єдина поразка Арсеналу припала на матч із Манчестер Юнайтед — це поки що єдиний для колективу Артети поєдинок цього сезону проти команди з "великої шістки". Цими вихідними буде другий.

Наступний суперник лідера чемпіонату – Тоттенгем. Про принциповість протистояння цих двох команд вкотре говорити не варто. Тут і територіальний, і історичний, і турнірний підтекст, що роблять кожну зустріч "канонірів" і "шпор" очікуваної та захоплюючої. До дербі північного Лондона Тоттенгем підходить без поразок в цьому сезоні АПЛ, але при цьому маючи в активі дві нічиї, через які підопічні Антоніо Конте розташовуються наразі на третьому місці. На тлі свого принципового суперника з "червоної частини" гравці Тоттенгема частіше в цій кампанії демонстрували не гарний домінуючий футбол, а прагматичний підхід, націлений насамперед на результат. Досі на внутрішній арені це приносило "шпорам" свої плоди, але в Лізі чемпіонів той же лісабонський Спортінг знайшов спосіб обіграти лондонців. Чи зможуть це зробити гравці Арсеналу, які дуже прагнуть взяти реванш за поразку з рахунком 0:3 в останній очній зустрічі навесні цього року? Скоро дізнаємость в першому матчі дев'ятого туру.

За версією компанії GG.bet, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Мікеля Артети. Так, на перемогу Арсеналу пропонується коефіцієнт 2,11, тоді як потенційний успіх Тоттенгема оцінюється показником 3,47. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,75.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Арсенал: Рамсдейл — Вайт, Саліба, Габріел, Зінченко — Джака, Партей, Едегор — Сака, Жезус, Мартінеллі

Тоттенгем: Льоріс — Ромеро, Даєр, Ленгле — Емерсон, Бентанкур, Хейб'єрг, Сессеньйон — Рішарлісон, Кейн, Сон

Не зіграють: Ельнені, Нелсон, Сміт-Роу — Моура

Під питанням: Партей, Суареш, Зінченко, Тірні — Льоріс, Девіс, Кулушевскі

прогноз 2:1

КРІСТАЛ ПЕЛЕС — ЧЕЛСІ

СУБОТА, 1 ЖОВТНЯ, 17:00. СЕЛХЕРСТ ПАРК, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КРІС КАВАНА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

У рамках цього туру на нас чекає ще одне дербі Лондона, в якому Крістал Пелес прийме на своєму полі Челсі. Після призначення Патріка Вієйра перед початком минулого сезону "орлів" прийнято більше хвалити, ніж критикувати. Проте нинішнє 16 місце в таблиці з першого погляду зовсім не є привідом для хвалебних відгуків. З іншого боку, із шести проведених матчів суперниками Крістал Пелес вже були Арсенал, Ліверпуль та Манчестер Сіті. Якщо до форми мерсисайдців на старті сезону є питання, то команди Артети та Гвардіоли зараз йдуть на першому та другому місцях відповідно. Календар, м'яко кажучи, не простий. Тепер на "орлів" чекає ще одна зустріч із суперником топ-рівня, а надалі ще точно будуть можливості піднятися в першу "десятку" таблиці.

Здається, що вже минула ціла вічність відколи ми бачили Челсі на полі. Після звільнення Томаса Тухеля з посади головного тренера "синіх" пройшов уже практично один місяць, але водночас під керівництвом нового керманича Грема Поттера ми побачили за цей час лише один матч — проти Зальцбурга в Лізі чемпіонів, який завершився внічию. Можна сказати, що на Поттера чекає дебют на чолі Челсі в Прем'єр-лізі. Також можна з упевненістю заявити, що ця досить тривала перерва у матчах мала піти йому та команді на користь. Подивимося, наскільки цієї перерви вистачило Поттеру, щоб направити гру Челсі у правильне русло відповідно до своїх тренерських вимог.

За версією компанії GG.bet, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Грема Поттера. Так, на перемогу Челсі пропонується коефіцієнт 1,87, тоді як потенційний успіх Крістал Пелес оцінюється показником 4,51. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,67.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Крістал Пелес: Гуайта — Ворд, Андерсен, Гуехі, Мітчелл — Шлюпп, Езе, Дукуре — Аю, Матета, Заха

Челсі: Менді — Аспілікуета, Фофана, Кукурелья — Джеймс, Ковачич, Маунт, Чілвелл — Гаверц, Обамеянг, Стерлінг

Не зіграють: Батленд, Томкінс, Фергюсон, МакАртур — Канте

Під питанням: ... — ...

прогноз 1:2

ЛІВЕРПУЛЬ — БРАЙТОН

СУБОТА, 1 ЖОВТНЯ, 17:00. ЕНФІЛД, ЛІВЕРПУЛЬ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕНДРЮ МЕДЛІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Міжнародна перерва в теорії мала піти на користь ще одному топ-клубу Англії, результати якого останнім часом, якщо брати загальну картину, м'яко кажучи, не тішили. Ліверпуль у своїх останніх проведених матчах зіграв у нульову нічию з принциповим суперником Евертоном, зазнав тотального фіаско в Лізі чемпіонів у гостях у Наполі, але зумів дещо реабілітуватись останньою перемогою над Аяксом і дати зрозуміти, що далеко не все втрачено. Так, травми нікуди не поділися, проте їх поменшало. Та й фанати "червоних" чекають у майбутньому матчі лише перемоги в будь-якому випадку, адже поточне восьме місце — далеко не те, на що всі чекають від Ліверпуля.

Цікаво буде подивитись і за Брайтоном. В останні кілька років за "чайками" апріорі було цікаво дивитися, особливо за їх комбінаціями, але зараз у команди з курортного міста починається новий етап, у якому більше немає Грема Поттера, але є помітний український слід. Напередодні Брайтон очолив колишній тренер донецького Шахтаря Роберто Де Дзербі, а його помічником став Андреа Мальдера, відомий українським вболівальникам по роботі у тренерському штабі Андрія Шевченка у національній збірній України. Теоретично футбольна філософія Де Дзербі ідеально підходить тому, що будувалося в Брайтоні при Поттері, а як вийде на практиці — поки що питання. В багатьої існує скепсис через досить спірний період кар'єри італійського фахівця в Шахтарі щодо того, що в нього все вийде в Брайтоні. Але в той же час треба брати до уваги, що в донецькому клубі з приходом Де Дзербі була потрібна перебудова та адаптація команди після Каштру до комбінуючого футболу, заснованого на контролі м'яча. У Брайтоні ж ця система вже побудована, тому в майбутньому потенційний успіх екстренера Шахтаря в Англії не варто сприймати як щось несподіване.

За версією компанії GG.bet, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Юргена Клоппа. Так, на перемогу Ліверпуля пропонується коефіцієнт 1,37, тоді як потенційний успіх Брайтона оцінюється показником 8,90. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 5,40.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Цимікас — Тіаго, Фабіньо, Елліотт — Салах, Жота, Луїс Діас

Брайтон: Санчес — Велтман, Данк, Вебстер — Марч, Грос, Кайседо, Мак Аллістер, Троссар — Ундав, Велбек

Не зіграють: Кейта, Окслейд-Чемберлен, Джонс, Робертсон — Сарміенто, Мвепу, Модер

Під питанням: Келлехер, Конате — ...

прогноз 3:2

МАНЧЕСТЕР СІТІ — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД

НЕДІЛЯ, 2 ЖОВТНЯ, 16:00. ЕТІХАД, МАНЧЕСТЕР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАЙКЛ ОЛІВЕР. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Один із центральних матчів туру також матиме характер принципового дербі, в якому хлопці з Юнайтед спробують як мінімум за підсумками цього конкретного матчу "перефарбувати" Манчестер у червоний колір хоча б на один вечір. Зрозуміло, що підопічні Хосепа Гвардіоли, враховуючи статус чинного чемпіона Англії, неймовірну форму центрфорварда Ерлінга Голанда та незначні кадрові втрати на тлі свого майбутнього суперника, підійдуть до дербі Манчестера у якості явного фаворита. Поки "містяни" не знають поразок цього сезону, але при цьому відстають від лідируючого Арсеналу на одне очко. Та й не ігноруватимемо того факту, що в центрі оборони точно не зіграє Джон Стоунз і ризикує пропустити матч Емерік Лапорт, чим спробують скористатися "червоні дияволи".

Для Еріка тен Гага майбутній поєдинок із Манчестер Сіті обіцяє зустріч зі своїм колишнім учителем в особі Гвардіоли. Нідерландський фахівець добре знайомий із головним тренером "містян" по роботі в Баварії, коли Хосеп керував першою командою, а сам тен Гаг — дублем мюнхенського гранда. Багато в чому на футбольну філософію нинішнього керманіча МЮ вплинув саме цей досвід роботи з Гвардіолою в Німеччині. Нідерландець точно знає, чого очікувати від Ман Сіті, але питання в тому, чи зможе його Манчестер Юнайтед цьому "чомусь" гідно протистояти. Цієї неділі далеко не факт, що зможе зіграти Маркус Рашфорд (кращий гравець АПЛ в минулому місяці) та Антоні Марсьяль, а це означає, що в плані наявності бомбардира у "червоних дияволів" можуть бути проблеми. Так, ще є Кріштіану Роналду, але, за всієї поваги, всі ми розуміємо, в якій формі сьогодні знаходиться зірковий португалець, і всі ми знаємо про його ротаційну роль у МЮ з приходом Еріка тен Гага.

За версією компанії GG.bet, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Хосепа Гвардіоли. Так, на перемогу Манчестер Сіті пропонується коефіцієнт 1,36, тоді як потенційний успіх Манчестер Юнайтед оцінюється показником 7,99. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 5,88.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Діаш, Аке, Канселу — де Брюйне, Родрі, Гюндоган — Бернарду Сілва, Голанд, Фоден

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Далот, Варан, Лісандро Мартінес, Маласія — Фернандеш, Мактоміней, Еріксен — Антоні, Рашфорд, Санчо

Не зіграють: Стоунз, Калвін Філліпс — ...

Під питанням: Лапорт — Марсьяль, Рашфорд, ван де Бек, Дубравка, Ван-Біссака, Магвайр

прогноз 1:1

ЛЕСТЕР — НОТТІНГЕМ ФОРЕСТ

ПОНЕДІЛОК, 3 ЖОВТНЯ, 22:00. КІНГ ПАУЕР, ЛЕСТЕР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — РОБЕРТ ДЖОНС. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Четвертим дербі в рамках дев'ятого туру стане зустріч між Лестер Сіті та Ноттінгем Форест, яке відоме як дербі Іст-Мідлендса. Остання зустріч цих команд відбулася відносно нещодавно – у лютому 2022 року, коли "лісники" у рамках 1/16 фіналу вибили принципового суперника з Кубка Англії завдяки перемозі з рахунком 4:1.До того матчу Лестер та Ноттінгем не перетиналися між собою вісім довгих років.

Іронічно, що саме результат у цьому дербі може визначити подальшу долю Брендана Роджерса на посаді головного тренера "лисиць", які зараз йдуть на останньому місці в таблиці та є єдиною командою, яка не знає перемог цього сезону АПЛ.

За версією компанії GG.bet, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Брендана Роджерса. Так, на перемогу Лестера пропонується коефіцієнт 1,77, тоді як потенційний успіх Ноттінгема оцінюється показником 4,51. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,11.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Лестер: Ворд — Кастань, Фас, Еванс, Джастін — Меддісон, Дьюсбері-Голл, Сумаре, Тілеманс, Барнс — Варді

Ноттінгем: Гендерсон — Болі, Кук, Вільямс — Джонсон, Фройлер, Єтс, О'Браєн, Лоді — Авонії, Лінгард

Не зіграють: Ндіді, Р. Перейра, Бертранд — Ніакате, Гіббс-Вайт, МакКенна

Під питанням: Дака — Денніс

ПРОГНОЗ 2:1

БОРНМУТ — БРЕНТФОРД

СУБОТА, 1 ЖОВТНЯ, 17:00. ВІТАЛІТІ, БОРНМУТ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ТОМАС БРАМАЛЛ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Не зіграють: Брукс, Пірсон, Ротвелл — Норгор

Під питанням: ... — Піннок

прогноз 1:1

САУТГЕМПТОН — ЕВЕРТОН

СУБОТА, 1 ЖОВТНЯ, 17:00. СЕНТ-МЕРІС, САУТГЕМПТОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — АНДРЕ МАРРІНЕР. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Не зіграють: Лавія, Лівраменто — Годфрі, Міна, Паттерсон, Таунсенд, Голгейт

Під питанням: ... — Пікфорд

прогноз 1:0

ФУЛГЕМ — НЬЮКАСЛ

СУБОТА, 1 ЖОВТНЯ, 17:00. КРЕЙВЕН КОТТЕДЖ, САУТГЕМПТОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАРРЕН ІНГЛЕНД. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Не зіграють: Г. Вілсон, Соломон — Ісак, Дарлоу, Крафт, Шелві

Під питанням: Робінсон — К. Вілсон, Сен-Максімен

прогноз 1:1

ВЕСТ ГЕМ — ВУЛВЕРГЕМПТОН

СУБОТА, 1 ЖОВТНЯ, 19:30. ЛОНДОН СТЕДІУМ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ПОЛ ТІРНІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Не зіграють: Агуерд, Б. Джонсон — Шикіньо, Калайджич, Хіменес

Під питанням: ... — Дієго Коста

прогноз 1:0

ЛІДС — АСТОН ВІЛЛА

НЕДІЛЯ, 2 ЖОВТНЯ, 18:30. ЕЛЛАНД РОУД, ЛІДС. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СТЮАРТ АТТВЕЛЛ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Не зіграють: Даллас, Родріго — Дієго Карлос, Кеш

Під питанням: ... — ...