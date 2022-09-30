Англія

Тайнсайдці посилили склад Коулом.

Ньюкасл придбав талановитого гравця збірної Австралії Гаранга Коула, повідомляє відомий інсайдер Фабріціо Романо.

Гравець із відомим футбольним прізвищем приєднається до "сорок" у січні, а до цього часу продовжить виступати за Сентрал Кост.

У дебютному матчі за клуб він відмітився дебютним голом вже через 7 хвилин після появлення на полі, а загалом зробив 4+1 у 8 поєдинках А-Ліги.

Австраліський колектив отримає за нападника 100 тисяч євро.

"Коул — дуже перспективний та талановитий гравець. Ми інвестуємо у молодих футболістів заради світлого майбутнього клубу" — сказав спортивний директор "тайнсайдців" Ден Ешворт.

Ньюкасл може також підсилитись Юрі Тілемансом та Джеймсом Меддісоном.