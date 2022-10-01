Англія

Football.ua представляє анонс матчу дев'ятого туру чемпіонату Англії-2022/23.

У стартовому матчі дев'ятого туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає дербі північного Лондона, в рамках якого лондонський Арсенал прийме Тоттенгем на Емірейтс Стедіум.

СУБОТА, 1 ЖОВТНЯ, 14:30. ЕМІРЕЙТС, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕНТОНІ ТЕЙЛОР. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Цей вікенд у Прем'єр-ліги віддячить усім нам за тривале очікування цілою низкою принципових протистояння, серед яких великий інтерес викликає дербі північного Лондона. Арсенал підходить до цієї зустрічі з територіальним суперником як лідер турнірної таблиці, але це лідерство на даний момент досить хитке — найближчі переслідувачі відстають всього на одне очко. Один з цих переслідувачів — Тоттенгем, який поки не знає поразок в поточному розіграші чемпіонату та займає третє місце.

Поки цього сезону підопічні Мікеля Артети радували не лише результатами, а й своєю атакувальною та динамічною грою. Щоправда, як показав матч із Манчестер Юнайтед – одного домінування по грі не завжди достатньо для того, щоб здобути перемогу. Та зустріч із "червоними дияволами" стала для "канонірів" першою в сезоні проти команди з "великої шістки". Вона ж принесла в актив Арсеналу першу і поки що єдину поразку в цій кампанії АПЛ при шести перемогах. Таким чином, для нинішнього лідера АПЛ зустріч із Тоттенгемом – це не просто принципове дербі, яке має історичне підґрунтя. Це ще й можливість для гравців Арсеналу довести, що обігравати вони можуть ще й прямих конкурентів за найвищі місця.

Тоттенгем навряд чи можна віднести в розряд команд, матчі яких абсолютно завжди викликають естетичне задоволення. Наразі тренерський штаб Антоніо Конте робить ставку на більш прагматичний підхід, хоча дивлячись на середню кількість забитих голів за матч так одразу і не скажеш (2,6 – другий показник у АПЛ). Багато в чому на такі статистичні показники вплинули шість голів у ворота Лестера, де за всі "сухі" виступи цього сезону вирішив реабілітуватися Сон Хин Мін своїм хет-триком з-за меж штрафної площі.

Але всі ми розуміємо, в якій формі зараз перебуває Лестер і які проблеми у команди виникли на позиції воротаря після продажу Каспера Шмейхеля. Арсенал хоч і грішить із наданням вільного простору суперникам, особливо коли раптом втрачає м'яч під час затяжної атаки, але на таку розкіш, яку надавали "лисиці", Тоттенгему сподіватися не варто. Здається, що головним завданням "шпор" у майбутньому матчі стане використання контратак, тоді як Арсенал має традиційно для себе діяти першим номером.

За версією букмекерів, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Мікеля Артети. Так, на перемогу Арсеналу пропонується коефіцієнт 2,11, тоді як потенційний успіх Тоттенгема оцінюється показником 3,47. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,75.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Арсенал: Рамсдейл — Вайт, Саліба, Габріел, Зінченко — Джака, Партей, Едегор — Сака, Жезус, Мартінеллі

Тоттенгем: Льоріс — Ромеро, Даєр, Ленгле — Емерсон, Бентанкур, Хейб'єрг, Сессеньйон — Рішарлісон, Кейн, Сон

Не зіграють: Ельнені, Нелсон, Сміт-Роу — Моура

Під питанням: Партей, Суареш, Зінченко, Тірні — Льоріс, Девіс, Кулушевскі

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ЦІКАВІ ФАКТИ

- Арсенал не програвав у 26 із 28 останніх домашніх матчах проти Тоттенгема у всіх турнірах;

- Тоттенгем переміг у 8 із останніх 10 матчах АПЛ;

- Тоттенхем – друга команда АПЛ-2022/23 за середньою кількістю забитих голів за матч (2,6). Арсенал – четверта (2,4).