Англія

Українець опинився у старті "канонірів" на дербі північного Лондона.

У стартовому матчі дев'ятого туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає дербі північного Лондона, в рамках якого лондонський Арсенал прийме Тоттенгем на Емірейтс Стедіум.

Тренерські штаби обох команд визначилися зі стартовими складами на це протистояння.

Так, головний тренер "канонірів" Мікель Артета довірив місце у старті українському універсалу Олександру Зінченку, який останнім часом відновлювався після травми, через яку пропустив матч із Брентфордом 18 вересня.

Стартовий склад Арсеналу:

Стартовий склад Тоттенгема:

Нагадаємо, матч Арсенал — Тоттенгем відбудеться сьогодні, 1 жовтня, о 14:30. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція цієї зустрічі.