Підопічні Мікеля Артети здобули перемогу над принциповим суперником, зумівши реалізувати свою перевагу у грі.
Гравці Арсеналу, getty images
01 жовтня 2022, 16:22
Звіт матчу з'явиться на сайті найближчим часом.
Арсенал - Тоттенгем 3:1
Голи: Партей, 20, Жезус, 49, Джака, 67 — Кейн, 31 (пен.)
Арсенал: Рамсдейл — Вайт (Томіясу, 89), Саліба, Габріел, Зінченко (Тірні, 73) — Партей (Локонга, 73), Джака, Едегор (Вієйра, 79) — Сака, Жезус (Нкетіа, 80), Мартінеллі
Тоттенгем: Льоріс — Ромеро, Даєр Ленгле (Сессеньйон, 71) — Емерсон, Хейб'єрг (Скіпп, 76, Бентанкур, Перішич (Доерті, 72) — Рішарлісон (Д. Санчес, 71), Кейн, Сон (Біссума, 71)
Попередження: Саліба, Мартінеллі — Даєр
Видалення: Емерсон, 61 (Тоттенгем)