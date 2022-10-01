Англія

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії-2022/23.

В одному з центральних матчів дев'ятого туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Арсенал у принциповому протистоянні завдав Тоттенгему першої поразки в сезоні.

Підопічні Мікеля Артети зуміли конвертувати свою перевагу за грою в забиті м'ячі, а після вилучення Емерсона у Тоттенгема питання переможця було фактично вирішено.

Фінальний свисток зафіксував підсумковий рахунок 3:1 на користь Арсеналу, який зберіг лідерство у таблиці.

Огляд матчу:



Арсенал - Тоттенгем 3:1

Голи: Партей, 20, Жезус, 49, Джака, 67 — Кейн, 31 (пен.)

Арсенал: Рамсдейл — Вайт (Томіясу, 89), Саліба, Габріел, Зінченко (Тірні, 73) — Партей (Локонга, 73), Джака, Едегор (Вієйра, 79) — Сака, Жезус (Нкетіа, 80), Мартінеллі

Тоттенгем: Льоріс — Ромеро, Даєр Ленгле (Сессеньйон, 71) — Емерсон, Хейб'єрг (Скіпп, 76, Бентанкур, Перішич (Доерті, 72) — Рішарлісон (Д. Санчес, 71), Кейн, Сон (Біссума, 71)

Попередження: Саліба, Мартінеллі — Даєр

Видалення: Емерсон, 61 (Тоттенгем)