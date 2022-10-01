Українець провів дуже крутий матч.
Миколенко проти Армстронга, Getty Images
01 жовтня 2022, 20:35
У рамках дев'ятого раунду англійської Прем'єр-ліги Евертон на виїзді переграв Саутгемптон з рахунком 1:2.
Український захисник Віталій Миколенко вийшов зі старту та провів усі 90 хвилин на полі. Фланговий захисник, між іншим, став одним із найкращих гравців цієї гри.
Портал WhoScored оцінив його виступ у 7,5, тоді як найкращим гравцем став Макніл.
SofaScore дав оцінку Миколенку 7,4. Найкращий грвець зустрічі — Макніл.
Інший портал FotMob оцінив його дії у 7,6. За їх версією Макніл також найкращий.
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