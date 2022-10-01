Англія

Українець провів дуже крутий матч.

У рамках дев'ятого раунду англійської Прем'єр-ліги Евертон на виїзді переграв Саутгемптон з рахунком 1:2.

Український захисник Віталій Миколенко вийшов зі старту та провів усі 90 хвилин на полі. Фланговий захисник, між іншим, став одним із найкращих гравців цієї гри.

Портал WhoScored оцінив його виступ у 7,5, тоді як найкращим гравцем став Макніл.

SofaScore дав оцінку Миколенку 7,4. Найкращий грвець зустрічі — Макніл.

Інший портал FotMob оцінив його дії у 7,6. За їх версією Макніл також найкращий.

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