Англія

Українець провів на полі 73 хвилини, після чого його замінив Кіран Тірні.

В одному з центральних матчів дев'ятого туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Арсенал у принциповому протистоянні завдав Тоттенгему першої поразки в сезоні (3:1).

Український універсал Олександр Зінченко повернувся після травми, вийшовши проти "шпор" у стартовому складі "канонірів" на лівому фланзі оборони. Усього 25-річний українець провів на полі 73 хвилини, після чого був замінений на Кірана Тірні.

Статистичні портали виставили оцінки футболістам за гру у цьому протистоянні. Так, WhoScored оцінив виступ Зінченка у 6,8 бала. Ресурс SofaScore виставив Олександру аналогічну оцінку — 6,8, а ось бали від FotMob виявилися значно вищими — 7,6.

WhoScored:

SofaScore:

FotMob:

Нагадаємо, що дивитися відео голів та огляд матчу Арсенал — Тоттенгем ви можете на Football.ua.