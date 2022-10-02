Англія

Football.ua представляє анонс матчу дев'ятого туру чемпіонату Англії-2022/23.

Один із центральних матчів туру матиме характер принципового дербі, в якому Манчестер Юнайтед спробує як мінімум за підсумками цього конкретного матчу з Манчестер Сіті "перефарбувати" Манчестер у червоний колір хоча б на один вечір.

НЕДІЛЯ, 2 ЖОВТНЯ, 16:00. ЕТІХАД, МАНЧЕСТЕР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАЙКЛ ОЛІВЕР. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Після вчорашньої перемоги Арсеналу у північнолондонському дербі Манчестер Сіті втратив шанси очолити турнірну таблицю за підсумками дев'ятого туру. Зараз для підопічних Хосепа Гвардіоли стоїть завдання не дозволити лідируючим "канонірам" збільшити свій відрив, який перед цими вихідними становив лише одне очко, а зараз як мінімум тимчасово збільшився до чотирьох пунктів.

Незважаючи на те, що на внутрішній арені діючі чемпіони Англії підходять фактично до кожного матчу в якості фаворитів, роблячи негласні натяки на старт своєї гегемонії в Прем'єр-лізі, будь-яке принципове дербі територіального характеру не можна вважати легкою прогулянкою навіть для такої висококласної команди як Манчестер Сіті, в якій би формі не знаходився суперник по цьому дербі і яким би незупинним зараз не виглядав твій головний бомбардир Ерлінг Голанд.

Дивлячись на останні результати Манчестер Юнайтед в АПЛ з чотирьох перемог поспіль, серед яких успіх проти лідируючого Арсеналу, можна констатувати один простий факт: команда Еріка тен Гага зуміла реабілітуватися після невдалого старту сезону і останнім часом перебуває як мінімум у непоганій формі. Але сама гра "червоних дияволів" говорить про те, що працювати команді ще є над чим. Також немає впевненості у тому, що кожен наступний матч для МЮ приречений на успіх, незважаючи на переможну серію. У той самий час не можна заперечувати початковий прогрес Юнайтед після призначення тен Гага. Але головне, щоб цей прогрес продовжувався, а не застряг на етапі "початкового".

Не можна також не відзначити, що Ерік тен Гаг чудово знайомий із Хосепом Гвардіолою по роботі в системі мюнхенської Баварії. Нідерландець точно знає, чого очікувати від Ман Сіті, але питання в тому, чи зможе його Манчестер Юнайтед цьому "чомусь" гідно протистояти. Проти Арсеналу, незважаючи на домінування "канонірів" в атакуючій фазі, манкуніанці зуміли здобути позитивний результат, сповна скориставшись тим, чим не вдалося вчора скористатися повною мірою Тоттенгему — вільним простором та швидкими контратаками. Напередодні дербі Манчестера немає сумнівів, що план Тен Гага на матч із Сіті мало чим відрізнятиметься від того, що ми бачили нещодавно з Арсеналом.

За версією компанії букмекерських компаній, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Хосепа Гвардіоли. Так, на перемогу Манчестер Сіті пропонується коефіцієнт 1,36, тоді як потенційний успіх Манчестер Юнайтед оцінюється показником 7,99. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 5,88.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Діаш, Аке, Канселу — де Брюйне, Родрі, Гюндоган — Бернарду Сілва, Голанд, Фоден

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Далот, Варан, Лісандро Мартінес, Маласія — Фернандеш, Мактоміней, Еріксен — Антоні, Рашфорд, Санчо

Не зіграють: Стоунз, Калвін Філліпс — Магвайр

Під питанням: Лапорт — Рашфорд, ван де Бек, Дубравка, Ван-Біссака, Магвайр

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