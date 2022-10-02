Англія

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Напередодні лондонський Челсі в рамках дев’ятого туру англійської Прем’єр-ліги проводив одну з варіацій лондонського дербі на Селхерст Парк — домашній арені Крістал Пелес.

"Склярі" виявились у підсумку недоброзичливими господарями, тому забили першими на самому початку гри зусиллями Едуара.

Однак ще до перерви "сині" відігрались за рахунок влучного пострілу П’єра-Емеріка Обамеянга, тоді як уже на заключних хвилинах основного часу Коннор Галлагер, так само як партнер, дебютним голом допомогли команді врятувати цю гру.

Огляд матчу:

Крістал Пелес — Челсі 1:2

Голи: Едуар, 7 — Обамеянг, 38, Галлахер, 90

Крістал Пелас: Гуайта — Клайн (Томкінс, 44), Ворд, Гуехі, Мітчелл — Олісе, Дукуре (Хьюз, 84), Езе (Шлупп, 74) — Аю, Едуар (Матета, 83), Заха

Челсі: Аррісабалага — Джеймс, Фофана, Сілва, Чілвелл — Стерлінг, Ковачич, Жоржиньо (Лофтус-Чік, 56), Маунт (Пулішич, 84) — Гавертц (Галлахер, 76), Обамеянг (Броя, 75)

Попередження: Едуар, Маунт — Сілва, Ковачич.