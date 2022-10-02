Англія

Клуб з Ліверпуля не програє вже шість матчів.

У рамках дев'ятого туру англійської Прем'єр-ліги Евертон у гостях зміг здобути вольову перемогу над Саутгемптоном з рахунком 1:2.

Голи Макніла та Коуді продовжили серію без поразок "ірисок" до шести ігор. Зокрема Віталій Миколенко провів ще один впевнений матч, отримавши одну із найкращих оцінок за версією статистичних порталів.

Головний тренер Евертона Френк Лампард задоволений гро команди, відмітивши прогрес футболістів у післяматчевому інтерв'ю.

"Ми приїхали сюди і програли 2-0 у моїй третій чи четвертій грі на чолі Евертона. Ми були у грі, а потім вони забили, потім знову забили, і у нас насправді не було нічого позитивного.

Я думаю, що це свідчить про прогрес. Це, звичайно, ще не кінець історії, і нам потрібно ще багато працювати заради прогресу, щоб досягти того, куди ми повинні потрапити. Але зараз у нас міцніший хребет.

Ми зіграли кілька хороших нічиїх на виїзді і, безсумнівно, продемонстрували певний дух всередині команди. Я задоволений.

Тепер ми перемогли на виїзді, але до кожної виїзної гри в Прем’єр-лізі потрібно підходити обережно. Я впевнений, що це допоможе нам перемагати надалі", — цитує Лампарда Harrow Times.

Евертон займає 11 позицію в АПЛ з 10 набраними балами у своєму активі.