Англія

Стали відомі стартові склади на поєдинок 9-го туру АПЛ між Манчестер Сіті та Манчестер Юнайтед.

В одному з центральних матчів дев'ятого туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає дербі Манчестера, в рамках якого Манчестер Сіті прийме Манчестер Юнайтед на Етіхад Стедіум.

Тренерські штаби обох команд визначилися зі стартовими складами на це протистояння.

Так, головний тренер "червоних дияволів" Ерік тен Гаг знову залишив Кріштіану Роналду в запасі, тоді як атаку МЮ очолить Маркус Рашфорд, появлення якого на полі в сьогоднішній зустрічі було під питанням.

Стартовий склад Манчестер Сіті:

Стартовий склад Манчестер Юнайтед:

Нагадаємо, матч Манчестер Сіті — Манчестер Юнайтед відбудеться сьогодні, 2 жовтня, о 16:00. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція цієї зустрічі.