Англія

Норвезький форвард продовжує стрімко вписувати своє ім'я в історію англійської першості.

В одному з центральних матчів дев'ятого туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Сіті здобув розгромну перемогу над Манчестер Юнайтед у манкуніанському дербі з рахунком 6:3.

Одним із головних героїв для "містян" за підсумками цієї зустрічі став зірковий форвард Ерлінг Голанд, який записав на свій рахунок три забиті м'ячі та один асист.

Таким чином, 22-річний норвежець оформив свій третій хет-трик у Прем'єр-лізі з моменту свого літнього трансферу до Ман Сіті з дортмундської Борусії.

Для цього Голанду виявилось достатньо провести в АПЛ лише вісім матчів, що є беззаперечним рекордом в історії англійської першості.

Раніше рекорд із найшвидших трьох хет-триків у Прем'єр-лізі належав Майклу Оуену, якому знадобилося для цього 48 матчів.

Список з авторів найшвидших трьох хет-триків в АПЛ тепер виглядає так:

1. Ерлінг Голанд – 8 матчів;

2. Майкл Оуен – 48 матчів;

3. Руд ван Ністерлой – 59 матчів;

4. Фернандо Торрес – 64 матчі;

5. Енді Коул – 65 матчів;

6. Луїс Суарес – 71 матч.

Слід відзначити, що всього в кар'єрі Ерлінг Голанд оформив 15 хет-триків: 5 — за Зальцбург, 4 – за Боруссію Дортмунд, 3 — за Манчестер Сіті, 2 – за збірну Норвегії, один – за Мольде.

Дивитись відео голів та огляд матчу Манчестер Сіті — Манчестер Юнайтед ви можете на Football.ua.