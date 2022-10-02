"Вовки" розлучилися з португальським фахівцем після того, як команда опустилася до зони вильоту АПЛ.
Бруну Лаже, Вулвергемптон
02 жовтня 2022, 19:32
Після того, як Вулвергемптон зазнав поразки від Вест Гема у своєму останньому матчі АПЛ з рахунком 0:2, керівництво клубу ухвалило рішення провести кадрові зміни у тренерському штабі першої команди.
Як повідомляє офіційний сайт "вовків", головного тренера Вулвергемптона Бруну Лаже звільнено з його посади.
Через поразку в дев'ятому турі Вулвергемптон опустився в зону вильоту і зараз посідає 18-е місце у турнірній таблиці АПЛ, здобувши в восьми поєдинках одну перемогу та набравши шість очок.
Відзначається, що Стів Девіс і Джеймс Коллінз готуватимуть команду до наступного матчу Прем'єр-ліги з лондонским Челсі.
Нагадаємо, Бруну Лаже очолив команду влітку минулого року. У своєму першому сезоні на Молінью португалець фінішував із "вовками" на десятому місці.