Англія

"Вовки" розлучилися з португальським фахівцем після того, як команда опустилася до зони вильоту АПЛ.

Після того, як Вулвергемптон зазнав поразки від Вест Гема у своєму останньому матчі АПЛ з рахунком 0:2, керівництво клубу ухвалило рішення провести кадрові зміни у тренерському штабі першої команди.

Як повідомляє офіційний сайт "вовків", головного тренера Вулвергемптона Бруну Лаже звільнено з його посади.

Через поразку в дев'ятому турі Вулвергемптон опустився в зону вильоту і зараз посідає 18-е місце у турнірній таблиці АПЛ, здобувши в восьми поєдинках одну перемогу та набравши шість очок.

Відзначається, що Стів Девіс і Джеймс Коллінз готуватимуть команду до наступного матчу Прем'єр-ліги з лондонским Челсі.

Нагадаємо, Бруну Лаже очолив команду влітку минулого року. У своєму першому сезоні на Молінью португалець фінішував із "вовками" на десятому місці.