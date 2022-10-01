Лондонці забили по голу у кожному з таймів.
Гравці Вест Гема після голу Скамакки, Getty Images
01 жовтня 2022, 21:27
У грі дев'ятого туру АПЛ лондонський Вест Гем на власному полі переграв Вулвергемптон з рахунком 2:0.
У першому таймі точний ударом у кут воріт "вовків" відзначився італієць Джанлука Скамакка, який забив дебютний для себе м'яч в АПЛ. По перерві перевагу "молотобойців" подвоїв Джеррод Боуен.
Вест Гем — Вулвергемптон — 2:0
Голи: Скамакка, 29, Боуен, 54
Вест Гем: Фабіанскі — Керер, Доусон, Зума, Крессвелл — Соучек, Райс — Боуен, Пакета (Емерсон, 74), Корне (Форнальс, 34) — Скамакка (Антоніо, 66)
Вулвз: Жозе Са — Хонні, Невіш, Кілман — Семеду, Моутінью, Нуньєш (Кемпбелл, 73), Ноурі — Поденсе (Б. Траоре, 73), Нету (А. Траоре, 24) — Гуедеш (Дієго Коста, 58)
Попердження: Райс, 52, Крессвелл, 83 — Невіш, 14, Моутінью, 22.
Нагадаємо, у суботу на Енфілді відбувся справжній футбольний спектакль у виконанні Ліверпуля та Брайтона, який очолює екс-тренер Шахтаря.