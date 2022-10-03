Англія

Голандець прокоментував рішення не випускати португальця у дербі.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг відповів на питання про те, чому він не випустив Кріштіану Роналду навіть на заміну у дербі.

Голандець наголосив, що не хотів випускати португальця за рахунку 0:4 з поваги до його кар'єри.

"Я не зробив цього з поваги до Кріштіану" — сказав Ерік.

"З другого боку я також хотів дати можливість себе проявити Марсьялю, котрий отримує мало ігрових хвилин".

Нагадаємо, що Манчестер Сіті розбив принципового суперника з рахунком 6:3, а Ерлінг Голанд встановив унікальне досягнення.