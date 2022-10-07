Англія

"Лісники" публічно висловили довіру валійському фахівцю.

Ноттінгем Форест на своєму офіційному сайті оголосив про продовження контракту зі Стівом Купером, який обіймає посаду головного тренера першої команди.

42-річний валлієць уклав із "лісниками" нову угоду, яка буде розрахована до літа 2025 року.

Нагадаємо, раніше з'являлася інформація, що Ноттінгем Форест розглядає варіант зі звільненням Купера через останню поразку Лестеру, через що "лісники опустилися на останній рядок у турнірній таблиці.

Незважаючи на це, керівництво Ноттінгема ухвалило рішення висловити довіру Стіву Куперу та продовжити з ним контракт. Саме цей фахівець вивів команду до АПЛ уперше з 1999 року.