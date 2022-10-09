Англія

Футболіст хоче зібратись із думками.

Англійський центральний захисник Манчестер Юнайтед та національної команди своєї країни Гаррі Магвайр цього сезону перебуває під особливо затятою та подекуди нищівною критикою з боку вболівальників через власні незадовільні ігрові кондиції та банальний брак гарної вдачі під час поодиноких появ на футбольному полі.

Зокрема, лише в одному матчі з його участю в цьому сезоні "Червоні дияволи" не пропустили у власні ворота, проте під час зустрічі проти молдавського Шерифа в рамках Ліги чемпіонів УЄФА Магвайр з’явився на полі лише не останні кілька хвилин додаткового часу.

Решту матчів, зокрема у всіх протистояннях збірної Англії в Лізі націй УЄФА, команда, за яку грав Магвайр, як мінімум, пропускала в свої ворота, як максимум — двічі здобувала перемоги: над Шерифом (2:0) та Арсеналом (3:1).

Саме через таку невдалу статистику виступів критика на адресу Гаррі посилилась, що зрештою змусило його навіть перепрошувати у вболівальників.

Проте виключно словами 29-річний виконавець вирішив не обмежуватись. За інформацією місцевого журналіста Пола Сімса, Магвайр зробив запит у бік клубу з проханням виділити йому тиждень відпочинку.

Цей час виявився потрібен Гаррі для того, аби відпочити в Португалії та "почистити голову".

У цьому сезоні Магвайр відіграв 281 хвилину в п’яти матчах.