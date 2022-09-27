Англія

Футболіст прокоментував невдалу гру проти Німеччини.

Захисник Манчестер Юнайтед та збірної Англії Гаррі Магвайр прокоментував нічию у матчі проти Німеччини та свої помилки.

"Помилки є частиною гри, вибачте мене. Чудова реакція команди і дух хлопців повернули нас у гру.

Отримайте позитив і з нетерпінням чекайте чемпіонату світу у Катарі. Важкі часи зроблять нас сильнішими", — написав футболіст в Instagram.

У матчі з Німеччиною центрбек "привіз" пенальті у свої ворота а також після його обрізки суперник забив ще один гол.