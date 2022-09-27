Футболіст прокоментував невдалу гру проти Німеччини.
Гаррі Магвайр, Getty Images
27 вересня 2022, 16:25
Захисник Манчестер Юнайтед та збірної Англії Гаррі Магвайр прокоментував нічию у матчі проти Німеччини та свої помилки.
"Помилки є частиною гри, вибачте мене. Чудова реакція команди і дух хлопців повернули нас у гру.
Отримайте позитив і з нетерпінням чекайте чемпіонату світу у Катарі. Важкі часи зроблять нас сильнішими", — написав футболіст в Instagram.
У матчі з Німеччиною центрбек "привіз" пенальті у свої ворота а також після його обрізки суперник забив ще один гол.